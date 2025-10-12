La versione di Lovati da Corona all' alcol alla tv | Mi chiamano perché funziono

È diventato uno dei volti piùnoti del circuito dei talk show che si occupano di cronaca e dintorni. È Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, nel 2017. Insieme alla collega Angela Taccia e ai legali di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bovcellari, non perde una trasmissione tv ma dei quattro è quello che è finito nelle polemiche più accese. L'ultima è quella legata all'intervista mandata in onda sul web da Fabizio Corona in cui ne dice di tutti i colori, addirittura sulla povera Yara Gambirasio. Tanto che il suo assistito sta valutando se fare a meno di lui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

