La versione di Lovati da Corona all' alcol alla tv | Mi chiamano perché funziono
È diventato uno dei volti piùnoti del circuito dei talk show che si occupano di cronaca e dintorni. È Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, nel 2017. Insieme alla collega Angela Taccia e ai legali di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bovcellari, non perde una trasmissione tv ma dei quattro è quello che è finito nelle polemiche più accese. L'ultima è quella legata all'intervista mandata in onda sul web da Fabizio Corona in cui ne dice di tutti i colori, addirittura sulla povera Yara Gambirasio. Tanto che il suo assistito sta valutando se fare a meno di lui. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: versione - lovati
Delitto di Garlasco, l'avvocato Lovati e la versione sul killer di Chiara Poggi: "Né Sempio né Stasi"
L'avvocato di Sempio, Lovati sempre più nella bufera, ha raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni di Ore 14, cercando di difendersi dalle polemiche nate dopo l’intervista a Corona: "Lui mi ha tradito, perché l’ha distribuito per altre finalità" Milo Infante in s Vai su Facebook
Caso $Garlasco , "La versione di Stasi non è mai stata verificata" Parla l'avvocato Lovati a $Mattino5 - X Vai su X
Massimo Lovati: «Corona è rimasto da me fino alle 6 del mattino, mi faceva bere. L'alcol? Io lo reggo bene. La mia parcella? Ho preso poco» - Dice di essere caduto «nel trappolone» di Fabrizio Corona. Come scrive ilmessaggero.it
Massimo Lovati dopo il video con Fabrizio Corona: «Mai stato pugnalato alla schiena con questa cattiveria» - Giorni difficili per Andrea Sempio che ora è di fronte a una decisione difficile: se liquidare o meno l'avvocato Massimo Lovati ... Scrive ilmattino.it