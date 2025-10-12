La Valletta monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme Sono salve le reliquie di Carlo Acutis

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valletta Brianza (Lecco), 2025 – Le reliquie di Carlo Acutis sono salve. Questa mattina i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile comunale sono riusciti a recuperare da un locale, miracolosamente scampato alla furia dell'incendio che sabato sera ha devastato il Monastero della Bernaga a Perego della Valletta Brianza, un quadro e alcuni ricordi del giovanissimo patrono di internet, che lì, il 16 giugno 1998, all'età di appena 7 anni, grazie ad una dispensa speciale, ha ricevuto la Prima Comunione. Dipinto e effetti personali del santo, di cui proprio oggi ricorre la festa liturgica, sono stati affidati prima alle monache di clausura e poi messe al riparo in un luogo sicuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la valletta monastero della bernaga distrutto dalle fiamme sono salve le reliquie di carlo acutis

© Ilgiorno.it - La Valletta, monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme. Sono salve le reliquie di Carlo Acutis

In questa notizia si parla di: valletta - monastero

La Valletta Brianza (Lecco), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: salve le 21 monache di clausura

Incendio devasta il monastero della Bernaga a Valletta Brianza a Lecco, paura per le monache di clausura

valletta monastero bernaga distruttoLa Valletta, monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme. Sono salve le reliquie di Carlo Acutis - Sono stati recuperati un quadro e alcuni effetti personali del giovanissimo patrono di internet che lì ha ricevuto la Prima Comunione e di cui oggi ricorre la festa liturgica. Scrive msn.com

valletta monastero bernaga distruttoUn incendio distrugge il monastero della Bernaga a Lecco: evacuate tutte le monache di clausura - Il convento del Seicento a Perego (Lecco) è andato completamente distrutto dalle fiamme, forse scaturite da un cortocircuito partito da una delle stanze ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Valletta Monastero Bernaga Distrutto