la valletta monastero della bernaga distrutto dalle fiamme sono salve le reliquie di carlo acutis

La Valletta Brianza (Lecco), 2025 – Le reliquie di Carlo Acutis sono salve. Questa mattina i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile comunale sono riusciti a recuperare da un locale, miracolosamente scampato alla furia dell'incendio che sabato sera ha devastato il Monastero della Bernaga a Perego della Valletta Brianza, un quadro e alcuni ricordi del giovanissimo patrono di internet, che lì, il 16 giugno 1998, all'età di appena 7 anni, grazie ad una dispensa speciale, ha ricevuto la Prima Comunione. Dipinto e effetti personali del santo, di cui proprio oggi ricorre la festa liturgica, sono stati affidati prima alle monache di clausura e poi messe al riparo in un luogo sicuro.

