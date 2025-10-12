La tregua con lo scotch
Trump ha fatto il miracolo, dicono. Ha costretto Hamas e Israele a un accordo. Ogni bambino non morto è già una festa, anche se il brindisi sa di plastica e polvere. Perché questa non è la fine della guerra, ma una pausa. Una tregua legata con lo scotch. La pace, in Medioriente, è sempre stata una finzione con la firma in fondo. Hamas restituirà gli ostaggi e Israele libererà prigionieri palestinesi; l'esercito israeliano inizierà a ritirarsi dalla Striscia, mentre Hamas dovrebbe disarmarsi completamente. E come da norma non scritta, chi fa la pace fa anche la ricostruzione: toccherà all'America, secondo un'idea sulla carta spettacolare, con la nascita di una metropoli sul mare, promessa di felicità da cartolina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
