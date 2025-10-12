La tragedia di Francesca De André violenze terribili dall’ex fidanzato | le lanciava oggetti infuocati

A Verissimo, Francesca De André ha raccontato con coraggio l’ incubo vissuto con l’ex fidanzato, tra violenze fisiche e psicologiche, e il difficile percorso di guarigione dopo una vita segnata da dolore e abbandoni. Leggiamo di seguito la sua narrazione! Leggi anche: Francesca De André ha fratelli o sorelle? Cosa sappiamo della sua famiglia? Ecco la verità La sua è una storia di dolore, ma anche di incredibile forza. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesca De André ha ripercorso i momenti più bui della sua vita: le violenze subite dall’ex fidanzato, la paura, il difficile cammino verso la giustizia e le ferite interiori mai del tutto rimarginate. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La tragedia di Francesca De André, violenze terribili dall’ex fidanzato: le lanciava oggetti infuocati

