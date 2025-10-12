La terra trema ancora ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.5
Terremoto di magnitudo 2.5 nel primo pomeriggio di oggi, alle 15.35, avvertito distintamente in diverse zone dei Campi Flegrei e della città di Napoli.L'epicentro individuato dall'Ingv a circa 2km di profondità.
Terremoto ai Campi Flegrei oggi, domenica 12 ottobre 2025: scossa avvertita alle 15.35 - Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio ai Campi Flegrei: la terra ha tremato alle 15.
Trema la terra ai Campi Flegrei, scossa nella notte di magnitudo 3.3 - 3 registrata dai sismografi dell'osservatorio vesuviano a una profondità di 2.