la terapia del benessere arriva dal nord con il progetto the swedish prescription il paese scandinavo diventa prescrivibile dai medici per migliorare la salute

«L o sapevi che la Svezia è il primo Paese al mondo che i medici possono prescrivere?», così recita lo spot di Visit Sweden. E, a quanto pare, non è solo uno slogan. Con il progetto The Swedish Prescription, la nazione scandinava trasforma il proprio stile di vita – fatto di natura, silenzio e rituali di benessere – in una vera e propria cura per corpo e mente. Non si tratta di pillole, ma di esperienze autentiche: boschi silenziosi, saune tradizionali, camminate all’alba e la rituale pausa caffè chiamata fika. Viaggio a Göteborg, in Svezia, alla scoperta del giardino delle meraviglie. guarda le foto Una ricetta per la felicità (approvata dalla scienza). 🔗 Leggi su Iodonna.it

