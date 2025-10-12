La storia attraverso i graffiti | al museo Barbella la presentazione con Giuseppe Mrozek e Mario Marrocchi

Chietitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intitola ‘Tracciare il passato - I Graffiti come fonte per la storia medievale e moderna’ il volume a cura dello studioso Giuseppe Mrozek Eliszezynski che verrà presentato giovedì 16 ottobre, alle 17.30 al museo Barbella di Chieti. L'incontro sulla storia attraverso i graffiti è a cura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

