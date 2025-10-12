La storia a lieto fine degli spartiti per organo rubati da un’auto | li ritrovano l’ex sindaco di Rozzano e il figlio

Opera (Milano), 12 ottobre 2025 – Ritrovata con all'interno gli spartiti musicali dei canti liturgici la borsa nera che era stata rubata venerdì mattina dal bagagliaio dell'auto del consigliere regionale del Pd, Carlo Borghetti. Dopo "l'appello ai ladri" diventato virale in poche ore: "Nella borsa nera che avete rubato dal bagagliaio della mia auto ci sono più di 400 spartiti musicali di canti liturgici che ho raccolto, scritto e trascritto in 40 anni di servizio in chiesa all'organo. Per voi sono 400 pezzi di carta, per me sono un pezzo di cuore: trovate il modo di farmi riavere quegli spartiti, vi prego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia a lieto fine degli spartiti per organo, rubati da un’auto: li ritrovano l’ex sindaco di Rozzano e il figlio

In questa notizia si parla di: storia - lieto

Si perde a Brescia e la ritrova nel Canavese la sindaca di Cuorgnè: l'incredibile storia a lieto fine della gatta Birba

Dal tumore al seno alla maternità: la storia a 'lieto fine' di una paziente barese

Le rubano la bici utilizzata per andare a lavoro ma i carabinieri la ritrovano: storia a lieto fine per una messinese

Storia a lieto fine per Wilson, ritrovato il Jack Russell scomparso in Borgo Roma - facebook.com Vai su Facebook

Una storia quasi drammatica comunque a lieto fine, almeno per la vita. Per la carriera, si vedrà. https://raceskimagazine.it/monica-zanoner-un-calvario-infinito-ora-sto-bene-ma-non-so-se-tornero-a-gareggiare/… #FisAlpine - X Vai su X

La storia a lieto fine degli spartiti per organo, rubati da un’auto: li ritrovano l’ex sindaco di Rozzano e il figlio - Dopo l’appello ai ladri del consigliere regionale Pd, Carlo Borghetti (“Sono un pezzo di cuore, fatemeli riavere”), Massimo e Alessandro D’Avolio si sono messi a cercarli per strade e campi dalle part ... Si legge su ilgiorno.it

Rubati e poi ritrovati i 400 spartiti del politico-organista: "Il lavoro di una vita, un pezzo di cuore" - Disavventura per Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e maestro d'organo, nel parcheggio di Mirasole. Secondo milanotoday.it