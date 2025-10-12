Le gite ad Auschwitz? Promosse per "ribadire che l'antisemitismo era solo una questione legata al fascismo". Tranchant la ministra Eugenia Roccella nel suo intervento al convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato dall’Ucei presso il Cnel a Roma. La titolare della Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha espresso una riflessione sul riemergere dell’antisemitismo nel contesto dell’attuale conflitto israelo-palestinese: "Il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un'esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La stoccata della Roccella: "Gite ad Auschwitz per dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo"