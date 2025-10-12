La stoccata della Roccella | Gite ad Auschwitz per dire che l' antisemitismo appartiene solo al fascismo
Le gite ad Auschwitz? Promosse per "ribadire che l'antisemitismo era solo una questione legata al fascismo". Tranchant la ministra Eugenia Roccella nel suo intervento al convegno "La storia stravolta e il futuro da costruire", organizzato dall'Ucei presso il Cnel a Roma. La titolare della Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha espresso una riflessione sul riemergere dell'antisemitismo nel contesto dell'attuale conflitto israelo-palestinese: "Il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un'esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente".
La stoccata della Roccella: "Gite ad Auschwitz per dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo" - La sinistra solleva un polverone: "Sue parole deliranti, un insulto alla memoria".
La provocazione della ministra Roccella: "Le gite scolastiche ad Auschwitz servono a dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo" - "Io penso che il problema oggi sia fare i conti con il nostro antisemitismo; fare i conti con il nostro passato senza illuderci che tutto sia confinato ...