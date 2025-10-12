La sinistra torna in piazza Cgil nuovo corteo per Gaza Piantedosi | faro sui pro Pal

L’opposizione come Hamas? Giorgia Meloni, dal palco fiorentino, ha attaccato duramente il campo largo in chiave elettorale, ma sullo sfondo le sue parole nascondevano qualcosa in più di un semplice schiaffo dialettico. Nella mente della premier, le piazze e l’utilizzazione del tema di Gaza da parte di Pd, M5s, Avs, ma anche dei sindacati di base e della Cgil, hanno rischiato di far andare a gambe per aria il suo obiettivo, politico ed economico, prioritario sulla questione palestinese. Ovvero, far sedere l’Italia al tavolo della grande ricostruzione di Gaza. Opposizioni come ‘terroristi’ che lavorano contro gli interessi italiani, nel ragionamento della premier respinto al mittente prima da Elly Schlein e quindi da Giuseppe Conte, ma che nasconde più problemi sia per l’opposizione che per il governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

