La sinistra torna in piazza Cgil nuovo corteo per Gaza Piantedosi | faro sui pro Pal
L’opposizione come Hamas? Giorgia Meloni, dal palco fiorentino, ha attaccato duramente il campo largo in chiave elettorale, ma sullo sfondo le sue parole nascondevano qualcosa in più di un semplice schiaffo dialettico. Nella mente della premier, le piazze e l’utilizzazione del tema di Gaza da parte di Pd, M5s, Avs, ma anche dei sindacati di base e della Cgil, hanno rischiato di far andare a gambe per aria il suo obiettivo, politico ed economico, prioritario sulla questione palestinese. Ovvero, far sedere l’Italia al tavolo della grande ricostruzione di Gaza. Opposizioni come ‘terroristi’ che lavorano contro gli interessi italiani, nel ragionamento della premier respinto al mittente prima da Elly Schlein e quindi da Giuseppe Conte, ma che nasconde più problemi sia per l’opposizione che per il governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sinistra - torna
“Il premier Giorgia Meloni ama il suo paese… Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”: Michele Morrone torna a parlare
Casa, la ricetta in salsa Salis di Avs: tasse e confische ai proprietari. Con la sinistra torna in auge il sogno comunista dell’esproprio proletario
Torna l’omicidio politicoa sinistra c’è chi gongola
Meghnagi: «Sinistra sfila tra simboli d’odio, in Italia torna l’antisemitismo» https://laltravoce.com/italia/2025/10/08/meghnagi-sinistra-sfila-tra-simboli-dodio-in-italia-torna-lantisemitismo/… #laltravoce #7ottobre #WalkerMeghnagi - X Vai su X
Paolo Mieli sul Corriere torna sull’analisi della sconfitta del centrosinistra nelle Marche: “La verità, restando all’opposizione, è che questa sinistra non appare in grado di convincere gli elettori di essere proiettata in modo adatto a potersi presentare alla stregua - facebook.com Vai su Facebook
La sinistra torna in piazza. Cgil, nuovo corteo per Gaza. Piantedosi: faro sui pro Pal - Ma il Viminale: si rischia il ritorno dei cattivi maestri della lotta armata. Lo riporta quotidiano.net
Sciopero generale per la Flotilla, cortei in 100 città e disordini. Scontro sulle cifre, la Cgil: “Due milioni in piazza”. Il governo: no, massimo 500mila - Il sindacato: “Partecipazione straordinaria dei giovani, chiedono un futuro” ... Lo riporta quotidiano.net