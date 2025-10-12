La sinistra nel Pal-lone | la pace a Gaza non interessa loro tornano in piazza e inneggiano ad Hamas

Iltempo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcuno non si arrende alla tregua, anche se in teoria quello a cui ci si dovrebbe opporre è il conflitto. Ed è per questo che sembra incredibile che ci siano ancora manifestazioni che dicono di battersi per la pace in Palestina, proprio quando è stato trovato l'accordo tra Hamas e Israele. È un paradosso che Hamas abbia accettato un accordo che però il ProPal delle piazze non vogliono evidentemente mettere in pratica. Bologna, Milano e Torino, infatti, ieri si sono mobilitate nuovamente. A Milano c'era l'Associazione dei palestinesi in Italia di Mohammad Hannoun, sanzionato dal Dipartimento del Tesoro Usa in quanto ritenuto uomo di Hamas in Italia, che ha sfilato partendo da Porta Venezia al grido di «Palestina libera dal fiume fino al mare». 🔗 Leggi su Iltempo.it

la sinistra nel pal lone la pace a gaza non interessa loro tornano in piazza e inneggiano ad hamas

© Iltempo.it - La sinistra nel Pal-lone: la pace a Gaza non interessa, loro tornano in piazza e inneggiano ad Hamas

In questa notizia si parla di: sinistra - lone

sinistra pal lone paceGaza, l'accordo di Trump fa rosicare la sinistra. "Non è una pace", negata la realtà - Basta dare un’occhiata ai banchi della sinistra alla Camera: volti scuri, umori a picco e bandiere ... Riporta iltempo.it

sinistra pal lone paceAccordo di pace grazie a Trump, Lega: sinistra rosica. Beffati ProPal, Albanese e Salis - “Lo storico accordo su Gaza, raggiunto grazie al grande impegno e proficuo lavoro del presidente Usa Donald Trump, che merita il Nobel per la Pace, è una notizia stupenda. Da ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Pal Lone Pace