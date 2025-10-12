La sinistra nel Pal-lone | la pace a Gaza non interessa loro tornano in piazza e inneggiano ad Hamas
Qualcuno non si arrende alla tregua, anche se in teoria quello a cui ci si dovrebbe opporre è il conflitto. Ed è per questo che sembra incredibile che ci siano ancora manifestazioni che dicono di battersi per la pace in Palestina, proprio quando è stato trovato l'accordo tra Hamas e Israele. È un paradosso che Hamas abbia accettato un accordo che però il ProPal delle piazze non vogliono evidentemente mettere in pratica. Bologna, Milano e Torino, infatti, ieri si sono mobilitate nuovamente. A Milano c'era l'Associazione dei palestinesi in Italia di Mohammad Hannoun, sanzionato dal Dipartimento del Tesoro Usa in quanto ritenuto uomo di Hamas in Italia, che ha sfilato partendo da Porta Venezia al grido di «Palestina libera dal fiume fino al mare». 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sinistra - lone
Sinistra Italiana: “57milioni di euro destinati alla ferroviaria Terni – Rieti – Sulmona dirottati a Roma per le stazioni della Capitale” - facebook.com Vai su Facebook
Giorgetti: "La sinistra al potere solo grazie a golpe giudiziari o finanziari" - X Vai su X
Gaza, l'accordo di Trump fa rosicare la sinistra. "Non è una pace", negata la realtà - Basta dare un’occhiata ai banchi della sinistra alla Camera: volti scuri, umori a picco e bandiere ... Riporta iltempo.it
Accordo di pace grazie a Trump, Lega: sinistra rosica. Beffati ProPal, Albanese e Salis - “Lo storico accordo su Gaza, raggiunto grazie al grande impegno e proficuo lavoro del presidente Usa Donald Trump, che merita il Nobel per la Pace, è una notizia stupenda. Da ligurianotizie.it