Qualcuno non si arrende alla tregua, anche se in teoria quello a cui ci si dovrebbe opporre è il conflitto. Ed è per questo che sembra incredibile che ci siano ancora manifestazioni che dicono di battersi per la pace in Palestina, proprio quando è stato trovato l'accordo tra Hamas e Israele. È un paradosso che Hamas abbia accettato un accordo che però il ProPal delle piazze non vogliono evidentemente mettere in pratica. Bologna, Milano e Torino, infatti, ieri si sono mobilitate nuovamente. A Milano c'era l'Associazione dei palestinesi in Italia di Mohammad Hannoun, sanzionato dal Dipartimento del Tesoro Usa in quanto ritenuto uomo di Hamas in Italia, che ha sfilato partendo da Porta Venezia al grido di «Palestina libera dal fiume fino al mare». 🔗 Leggi su Iltempo.it

La sinistra nel Pal-lone: la pace a Gaza non interessa, loro tornano in piazza e inneggiano ad Hamas