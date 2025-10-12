La settimana di Dossier | a Palermo c' è un nuovo pentito che svela i segreti di Cosa nostra la verità sul Bayesian

Palermotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo c'è un nuovo pentito che svela i segreti dei “signori della droga”. Conosce rotte, nomi, affari e metodi. Si chiama Vincenzo Petrocciani il nuovo collaboratore di giustizia che ha avuto contatti diretti con il boss di Brancaccio Antonino Lo Nigro. Dalla Calabria alla Spagna, racconta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

settimana dossier palermo cLa settimana di Dossier: il pestaggio del pusher "infedele", a Palermo un nuovo polo di Genetica - Avrebbe fatto affari nel mondo della droga insieme ad altri sei indagati, tra le importazioni di hashish dalla Spagna, le piantagioni di marijuana o lo smercio di panetti di varie qualità. Lo riporta palermotoday.it

settimana dossier palermo cPalermo a chilometro zero, dalla terra alla tavola: la rivoluzione gentile che cambia l'economia della città - Tra banchi allestiti all'alba, mani che impastano storie e prodotti che raccontano la Sicilia, il capoluogo riscopre il valore delle sue campagne. Lo riporta palermotoday.it

