di Luca Amorosi Con la vittoria contro il Gubbio, l’ si è regalato quarantott’ore di primato in solitaria, in attesa della partita del Ravenna di questa sera al "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto. Un premio, se così lo vogliamo definire, meritato per una squadra che è riuscita a ottenere nove vittorie nelle prime dieci gare ufficiali stagionali, coppa compresa. Certo, gli amaranto venerdì non hanno offerto la loro miglior versione, ma ancora una volta hanno saputo portare dalla propria parte gli episodi e la posta in palio. Stavolta il canovaccio è stato diverso: immediato gol del vantaggio, come era capitato solo a Pontedera, e poi una partita più di gestione che di proposizione, complice anche una certa stanchezza accumulata dopo un periodo intenso con tante sfide ravvicinate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La settimana della verità