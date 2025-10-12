La settimana della verità
di Luca Amorosi Con la vittoria contro il Gubbio, l’ si è regalato quarantott’ore di primato in solitaria, in attesa della partita del Ravenna di questa sera al "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto. Un premio, se così lo vogliamo definire, meritato per una squadra che è riuscita a ottenere nove vittorie nelle prime dieci gare ufficiali stagionali, coppa compresa. Certo, gli amaranto venerdì non hanno offerto la loro miglior versione, ma ancora una volta hanno saputo portare dalla propria parte gli episodi e la posta in palio. Stavolta il canovaccio è stato diverso: immediato gol del vantaggio, come era capitato solo a Pontedera, e poi una partita più di gestione che di proposizione, complice anche una certa stanchezza accumulata dopo un periodo intenso con tante sfide ravvicinate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: settimana - verit
Oroscopo del fine settimana: sincerità per i Gemelli, Cancro autentico, in cerca di verità la Bilancia. Capricorno? Prenditi cura di te - facebook.com Vai su Facebook
L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025: Bilancia e Pesci in recupero - Con Marte che si piazza in opposizione e Venere che ti guarda in cagnesco, il tuo proverbiale fuoco sembra trasformarsi in brace tiepida. Scrive fanpage.it
Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 25 al 31 agosto 2025: amore ai segni di fuoco - Alzate le orecchie tutti quanti, perché questa è una settimana davvero particolare: torna la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 agosto. Come scrive fanpage.it