La Serie A all’estero? È la dematerializzazione del calcio e della passione
Correva l’estate del 1993 quando Milan e Torino, detentrici rispettivamente di Scudetto e Coppa Italia, si affrontarono in quel di Washington per contendersi la Supercoppa Italiana. Fu la prima volta che una competizione nostrana si giocò all’estero. Negli anni successivi per la Supercoppa divenne un’abitudine migrare a diverse latitudini: Cina, Libia, Qatar, Arabia Saudita. Perché la scelta dell’Australia?. Ma mai è finora capitato che una partita di Serie A si sia giocata oltreconfine. Visto però che, specie nel calcio moderno, c’è sempre una prima volta, nel febbraio prossimo (la data esatta non è ancora ufficiale) Milan e Como si affronteranno a Perth, in Australia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
