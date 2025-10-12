La scuola di legno prende forma | Il cantiere è in una fase chiave

La costruzione della nuova scuola è nella fase di montaggio della struttura in legno, al piano da dove accederanno alle aule i giovani allievi. La demolizione del vecchio edificio iniziò a novembre del 2024. Oggi, a distanza di quasi dodici mesi si vede il progetto prendere forma, grazie alle maestranze di Art-Legno 2, l’azienda leccese che si è aggiudicata l’appalto e che sta procedendo con buona lena. L’investimento è di un milione e 730 mila euro, interamente finanziato da risorse Pnrr. L’inizio delle lezioni è previsto per l’anno scolastico 2027-28. A fare il punto della situazione è l’assessore e vicesindaco Giacomo Buonomini: "Procedono secondo programma i lavori per la realizzazione della nuova scuola di Campo Tizzoro, finanziata con risorse del Pnrr e gestita dal Comune di San Marcello Piteglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

