È come essere colpiti da un fulmine, come prendere una scossa elettrica ad alta tensione, e qualunque essere vivente, umano o animale che sia, raggiunto da questo violento e improvviso elettroshock cade a terra stordito, confuso, disorientato e quasi paralizzato nei movimenti per i crampi generalizzati, ovvero le contrazioni e il blocco di tutti i muscoli del corpo, che perdono temporaneamente la capacità neuromuscolare di azione e di movimento. Il Taser, detto anche dissuasore o storditore elettrico, è una pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine italiane come alternativa non letale alle tradizionali armi da fuoco, provoca gli effetti sopra descritti sul bersaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La scarica di un Taser? Lascia immobilizzati ma svanisce in 60 secondi