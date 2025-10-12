La scarica di un Taser? Lascia immobilizzati ma svanisce in 60 secondi
È come essere colpiti da un fulmine, come prendere una scossa elettrica ad alta tensione, e qualunque essere vivente, umano o animale che sia, raggiunto da questo violento e improvviso elettroshock cade a terra stordito, confuso, disorientato e quasi paralizzato nei movimenti per i crampi generalizzati, ovvero le contrazioni e il blocco di tutti i muscoli del corpo, che perdono temporaneamente la capacità neuromuscolare di azione e di movimento. Il Taser, detto anche dissuasore o storditore elettrico, è una pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine italiane come alternativa non letale alle tradizionali armi da fuoco, provoca gli effetti sopra descritti sul bersaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: scarica - taser
Olbia, 57enne morto non per la scarica del taser ma di infarto
Scarica del taser in un fermo a Reggio Emilia, muore un uomo di 41 anni
Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati
Trentacinquenne morto a Napoli dopo una scarica di taser, indagati cinque Carabinieri ? - facebook.com Vai su Facebook
La scarica di un Taser? Lascia immobilizzati ma svanisce in 60 secondi - Morto a Napoli, indagati 5 carabinieri È come essere colpiti da un fulmine, come prendere una scossa elettrica ad alta tensione, e qualunque essere vivente, um ... Riporta ilgiornale.it
Morto dopo scarica taser a Napoli, indagati 5 carabinieri - La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 carabinieri per la morte di Ihaza Anthony, il 35enne morto in ambulanza dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri ... Come scrive msn.com