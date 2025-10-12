La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni al Forum di Assago | l’ordine delle canzoni
Marco Mengoni torna in concerto a Milano. Questa volta il cantante calcherà il palco del Forum di Assago in quattro date: domenica 12, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre 2025. Ecco la scaletta del concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scaletta - concerto
La scaletta del concerto 2025 degli AC/DC all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: l’ordine delle canzoni a Imola
Concerto di Jennifer Lopez a Lucca: scaletta e orari, uno show internazionale
La scaletta del concerto 2025 di Ultimo allo stadio San Nicola: l’ordine delle canzoni a Bari
La scaletta di Damiano oggi in concerto a Roma https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/11/news/scaletta_concerto_damiano_david_roma-424906095/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Salmo, la possibile scaletta del concerto di Torino - facebook.com Vai su Facebook
La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni al Forum di Assago: l’ordine delle canzoni - Questa volta il cantante calcherà il palco del Forum di Assago in quattro date: domenica 12, lunedì 13, mercoledì ... Si legge su fanpage.it
Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Torino - Dopo la doppia data di Torino, il cantautore partirà alla volta di Milano per i quattro appuntamenti sul palco dell’Unipol Forum. tg24.sky.it scrive