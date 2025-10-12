La Robur va all’assalto del Cannara Bellazzini | Dobbiamo essere pronti
"Ogni partita ha le sue difficoltà" e quella che attende oggi pomeriggio al Franchi la Robur, impegnata contro il Cannara, non fa eccezione. "Affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato di Eccellenza e che rispetto alla scorsa stagione ha confermato tanti giocatori – avverte il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto) –. Una squadra solida, che non molla mai e che ha già messo in difficoltà avversarie come Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi, e Grosseto, con cui ha perso, ma di misura, andando vicino anche a ribaltare il risultato. Dovremo quindi farci trovare pronti mentalmente, sarà una sfida molto tosta, una battaglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
