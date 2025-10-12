La rapina finisce in tragedia no alla revisione del processo per la morte di Giulio Moracci

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da Claudio Lupi, il 53enne originario di Monterotondo condannato a 18 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata, omicidio preterintenzionale e sequestro di persona in seguito alla morte di Giulio Moracci, 91enne di Terni deceduto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

