La puntata by night che si è conclusa qualche minuto prima delle due di notte ha visto trionfare le due conduttrici che ottengono pure un bonus A Marcella Bella e alla signora Coriandoli un malus
S erata lunga, anzi interminabile, quella di Ballando con le stelle. La terza puntata, condotta come sempre da una Milly Carlucci inappuntabile anche a notte fonda, è partita alle 22:53 per lasciare spazio alla Nazionale di calcio (vittoriosa per 3 a 1 contro l’Estonia) e si è trascinata fino a poco prima delle 2:00, tra balli e e tante parole. Quelle dei cinque giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che non si sono risparmiati nei commenti. Ma senza accendere troppe scintille. In mezzo, il buon Massimiliano Rosolino: presente, sì, ma di fatto ridotto al ruolo di annunciatore di pista e lettore di classifica finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: puntata - night
? NASCE SKY SPORT 24 NIGHT! Prima puntata storica su Cielo HD (15/09/2025) ?
Puntata completa Costa d’Amalfi by night - Villa Cimbrone, evento Palomami, Ravello • • • Full episode of Amalfi Coast by Night - Villa Cimbrone, Palomami event, Ravello Credits Direttore editoriale: Salvatore Serio Direttore creativo: Vincent Langella Condutt - facebook.com Vai su Facebook