S erata lunga, anzi interminabile, quella di Ballando con le stelle. La terza puntata, condotta come sempre da una Milly Carlucci inappuntabile anche a notte fonda, è partita alle 22:53 per lasciare spazio alla Nazionale di calcio (vittoriosa per 3 a 1 contro l’Estonia) e si è trascinata fino a poco prima delle 2:00, tra balli e e tante parole. Quelle dei cinque giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che non si sono risparmiati nei commenti. Ma senza accendere troppe scintille. In mezzo, il buon Massimiliano Rosolino: presente, sì, ma di fatto ridotto al ruolo di annunciatore di pista e lettore di classifica finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La puntata "by night" che si è conclusa qualche minuto prima delle due di notte ha visto trionfare le due conduttrici che ottengono pure un bonus. A Marcella Bella e alla signora Coriandoli un "malus"