La Promessa Anticipazioni Spagnole | Angela Custodisce Un Segreto Contro Lorenzo!

La promessa anticipazioni: tra amori forzati, ricatti e verità nascoste — chi pagherà davvero? Il silenzio a Palazzo pare appena restaurato: Ángela, finalmente in miglioramento, offre uno spiraglio di serenità. Tuttavia, quella calma è fragile, destinata a scalfirsi. Leocadia mostra un sorriso più luminoso che mai, mentre tutti tentano di voltare pagina rispetto ai momenti più oscuri. Ma le ombre, presto, avanzano di nuovo. Il conflitto per le terre si riaccende come brace sotto cenere, complice la temibile ombra del barone di Valladares. Lorenzo spinge Leocadia a rendere pubblico il fidanzamento con Ángela, usando il ricatto morale come arma.

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La Promessa anticipazioni 21 luglio: Petra scopre la verità su Marcelo e Raquel, Teresa è costretta a mentire

La promessa, anticipazioni al 2 agosto: il furto del crocifisso è di dominio pubblico

