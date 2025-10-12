La Promessa anticipazioni dal 13 al 19 ottobre 2025 | Cruz indaga sull’articolo denigratorio contro i Lujan

© US Mediaset Nelle prossime puntate de La Promessa, la dark lady Cruz Ezquerdo sarà mossa da un unico pensiero: scoprire chi ha rivelato ai giornali che l’erede al marchesato Manuel de Lujan ha sposato Jana Exposito, una semplice domestica. Proprio per questo, la donna contatta nella tenuta il fotografo che si è occupato degli scatti delle nozze, in cerca di un eventuale colpevole per la fuga di notizie. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 08.20). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

