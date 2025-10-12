La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2025 | Don Lorenzo è un traditore Alonso vuole vendetta!
Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 13 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa anticipazioni 21 luglio: Petra scopre la verità su Marcelo e Raquel, Teresa è costretta a mentire
La promessa, anticipazioni al 2 agosto: il furto del crocifisso è di dominio pubblico
La promessa, anticipazioni al 18 ottobre: Alonso affronta Lorenzo https://2anews.it/la-promessa-anticipazioni-al-18-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X
Le anticipazioni de La Promessa annunciano momenti drammatici per Petra, che si aggraverà a causa del tetano . Samuel, Curro e Angela si attiveranno per trovare il siero salvavita . Il dottor Salazar confermerà la malattia, creando grande preoccupazio - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, spoiler dal 13 ottobre: Leocadia confessa tutta la verità ad Alonso - La Promessa, cosa succede nelle puntate in onda dal 13 ottobre: Alonso non può crederci, Leocadia gli rivela un'amara verità. Lo riporta sfilate.it
Trame La Promessa dal 13 al 19 ottobre, anticipazioni - 19 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it scrive