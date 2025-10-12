La profezia su Giorgia Meloni | Cosa succederà nel 2029

Una profezia politica destinata a far discutere. Dal palco della Festa dell’Ottimismo organizzata da Il Foglio a Palazzo Vecchio, il politico italiano ha immaginato per Giorgia Meloni un futuro sorprendente. Cosa potrebbe succedere all’attuale premier nel 2029? Un’ipotesi che, seppur provocatoria, mostra un inedito riconoscimento del potere e della solidità politica della leader di Fratelli d’Italia, da parte di uno dei suoi più acerrimi avversari. Leggi anche: Il cantante ucciso in carcere dal compagno di cella: cosa è successo “Meloni vincerà di nuovo e poi salirà al Colle”. «Penso che nel 2027 Meloni vince e che nel 2029 va al Quirinale», ha dichiarato Matteo Renzi, senza giri di parole, dal palco di Firenze. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - La profezia su Giorgia Meloni: “Cosa succederà nel 2029”

In questa notizia si parla di: profezia - giorgia

Giorgia Meloni, la profezia di Lamberto Dini: "Nel 2027 al Quirinale"

*[QUIRI-GIORGIA]* L’endorsement di Piantedosi alla festa del Foglio e il sogno inconfessato della premier: succedere a Mattarella - X Vai su X

ROVIGO, PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU LA PIRA Proseguono in giro per l'Italia le presentazioni del volume «Fede, politica e profezia. L'attualità di Giorgio La Pira in un mondo in cerca di pace» (ed. ITL, Milano). Per iniziativa dell'Azione cattolica della Dio Vai su Facebook

Toscana, Meloni all’attacco: «Albanese, Landini e Greta: la sinistra è oltre Hamas» - Un comizio “glocal”, sospeso fra Gaza e gli ospedali toscani, le rive del Potomac da cui Trump sta facendo scoppiare la pace in Medio Oriente e le stilettate al campo largo, ... ilgazzettino.it scrive

Cosa rischia Meloni dall'accusa di concorso in genocidio? (Spoiler: nulla) - La premier sottolinea con un certo pathos la denuncia di "Giuristi e avvocati per la Palestina". Scrive huffingtonpost.it