La Pro Sesto torna a vincere | 2 gol al Cittadella Vis Modena e 3° posto in classifica per i biancocelesti
Bella vittoria dei sestesi che salgono al terzo posto in classifica nel girone D Classica domenica pomeriggio di ottobre allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Il meteo promette sole, con quell'aria ambigua da maniche corte quanto da giubbino che rende tutto più godibile. La partita si prea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sesto - torna
Torna il Labour Film Festival, a Sesto S. Giovanni dall'1/9
Concerti gratuiti e street food, a Sesto Fiorentino torna "Liberi tutti"
Domenica, alle ore 15:00, la Pro Sesto torna al Breda per affrontare la Vis Cittadella di Modena. Una partita da vincere per continuare a occupare i quartieri alti dopo un periodo di appannamento (due pareggi casalinghi e una sconfitta esterna). Forza ragazzi, - facebook.com Vai su Facebook