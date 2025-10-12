La prima festa di San Carlo Acutis | l’oratorio di Santa Maria Segreta a Milano porterà il nome del patrono del Web

Milano, 12 ottobre 2025 – L’oratorio che Carlo Acutis frequentava da piccolo - nella parrocchia di Santa Maria Segreta, a Milano - da oggi porterà il suo nome: sarà l’oratorio San Carlo Acutis. Qui Carlo era catechista e - lavorando con uno studente di Ingegneria informatica al sito internet parrocchiale - imparò l’arte della programmazione che lo ha accompagnato in vita e fatto conoscere in tutto il mondo, insieme alla sua mostra sui miracoli. Il 12 ottobre del 2006 il suo cuore smise di battere a causa di una leucemia fulminante; 19 anni dopo, in questa stessa data, si celebra San Carlo. Milano 29032025 Giubileo Adolescenti in Duomo con Mario Delpini mandato per Giubileo e Reliquie di Carlo Acutis foto Ansa Salmoirago "Un punto di riferimento” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

