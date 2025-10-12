La polizia locale consegna gli encomi ai suoi eroi | tutti i premiati
La festa per i 155 anni della polizia locale ha rappresentato l'occasione per consegnare le onoreficenze agli agenti che nell'ultimo hanno fatto la differenza, tra coraggio, acume professionale e grande umanità. Inchieste, salvataggi, interventi, arresti, indagini: di seguito gli encomi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
