La politica pordenonese piange la scomparsa di Tiziano Tius

Si è spento a 69 anni Silvano Tius. Politico di lungo corso nella Democrazia Cristiana, da alcuni anni combatteva contro la Sla. Tius prima della pensione lavorava nella sede della Regione di Pordenone, aveva iniziato da giovane l'attività politica. Originario di Zoppola, e fratello dell'attuale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

