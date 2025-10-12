La pizza di montagna di Denis raddoppia | quattro locali a Milano

A Milano la pizza di Denis Lovatel continua la sua espansione, ma senza fare rumore. Dopo Moscova e Porta Venezia, arrivano due nuovi forni croccanti: Denis Milano Navigli, in Ripa di Porta Ticinese 67, e Denis Milano Ravizza, in via Carlo Ravizza 8, a un chilometro da CityLife. Due quartieri lontani e due idee di città, un solo impasto: leggero, sostenibile e con la coscienza pulita. Lovatel, bellunese, figlio di pizzaiolo ed ex manager, ha fatto della croccantezza una religione laica. Da decenni, partendo dalla pizzeria di famiglia di Alano di Piave, lavora su un impasto che non appesantisce, usa farine selezionate e ingredienti di stagione, parla di montagna ma vive in città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La pizza di montagna di Denis raddoppia: quattro locali a Milano

In questa notizia si parla di: pizza - montagna

