La Pianese si inchina al Guidonia Montecelio Decisivo il gol di Bernardotto nei minuti finali
GUIDONIA 1 PIANESE 0 GUIDONIA M. (3-5-1-1): Mazzi; Malomo (31’st Mulè), Cristini, Esempio; Marchioro (25’st Zappella), Mastrantonio (28’st Sannipoli), Santoro, Tascone, Errico; Spavone (25’st Calì); Bernardotto. Panchina: Stellato, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Zuppel, Franchini, Tessiore. Allenatore Ginestra. PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia, Proietto (39’st Fabrizi), Simeoni, Bertini M. (39’st Puletto), Sussi; Martey (19’st Balde), Bellini. Panchina: Bertini T., Porciatti, Sodero, Spinosa, Jasharovski, Xhani. Allenatore Birindelli. Arbitro Di Reda di Molfetta (Gennuso – Chimento). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
