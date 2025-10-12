Il successo in extremis di Bolzano contro il Sudtirol sembrava aver ridato un po’ di entusiasmo, ma evidentemente la prestazione non certo eccelsa dell’ Empoli, soprattutto nel primo tempo, ha indotto la società a fare valutazioni sul progetto tecnico scelto non più di tre mesi fa. Nella settimana appena conclusa Guido Pagliuca (foto grande) è stato regolarmente al timone della squadra e ciò faceva pensare che la società avesse deciso di rinnovargli la fiducia. Tuttavia le indiscrezioni circolate ieri intorno all’ambiente azzurro sollevano nuovi dubbi sulla posizione del tecnico di Cecina. Potrebbe non essere lui a condurre martedì il primo allenamento di avvicinamento alla difficile sfida di domenica alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La panchina di Pagliuca scotta. Si prepara il ritorno di Dionisi?