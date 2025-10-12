La panchina di Pagliuca scotta Si prepara il ritorno di Dionisi?
Il successo in extremis di Bolzano contro il Sudtirol sembrava aver ridato un po’ di entusiasmo, ma evidentemente la prestazione non certo eccelsa dell’ Empoli, soprattutto nel primo tempo, ha indotto la società a fare valutazioni sul progetto tecnico scelto non più di tre mesi fa. Nella settimana appena conclusa Guido Pagliuca (foto grande) è stato regolarmente al timone della squadra e ciò faceva pensare che la società avesse deciso di rinnovargli la fiducia. Tuttavia le indiscrezioni circolate ieri intorno all’ambiente azzurro sollevano nuovi dubbi sulla posizione del tecnico di Cecina. Potrebbe non essere lui a condurre martedì il primo allenamento di avvicinamento alla difficile sfida di domenica alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: panchina - pagliuca
In Serie B può essere un turno importante. Diverse squadre in caso di risultato negativo potrebbero cambiare allenatore, approfittando anche della sosta per le nazionali. Situazioni a rischio: - #Empoli, fiducia ai minimi per Guido #Pagliuca. Fra i possibili sostit - X Vai su X
«In attesa della lista ufficiale, è il chairman Stephen Pagliuca a muoversi in prima persona a Zingonia. » Ademola Lookman, secondo quanto detto dall’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric, non dovrebbe essere tra i convocati per il match di Champions League c - facebook.com Vai su Facebook