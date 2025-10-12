La Pubblica Amministrazione italiana vive da anni un paradosso: mentre i documenti viaggiano in digitale, i corridoi restano profondamente analogici. Portali, SPID, PEC e piattaforme online vengono annunciati come strumenti per modernizzare lo Stato, ridurre tempi e code e avvicinare i cittadini ai servizi pubblici. Nella pratica, tuttavia, la realtà è spesso diversa. I documenti digitali vengono stampati, protocollati, spostati da scrivania a scrivania, replicando passaggi cartacei che dovrebbero essere superati. La digitalizzazione, così, diventa un rivestimento superficiale sopra procedure invecchiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La PA italiana è sospesa tra due mondi: digitale nei documenti, analogica nei corridoi