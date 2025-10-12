Ecopesce presenta un nuovo prodotto. L’azienda di Cesenatico specializzata nella valorizzazione del pesce selvaggio nella filiera ittica e che fa capo a Roberto Casali, presenta la linea Liza Fumé, l’affumicato artigianale che porta il mare in tavola, con diverse specialità pronte da servire. L’iniziativa si terrà domani a partire dalle 11, in un’anteprima organizzata presso la Enio Ottaviani Winery a San Clemente di Rimini. Dalla selezione del pesce selvaggio alla lavorazione manuale, ogni filetto di Liza Fumé nasce da pesce pescato e selezionato in ambienti naturali, non allevato, scelto per garantire sapore, consistenza e qualità superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova linea di Ecopesce riscopre il cefalo