La Notte nel Cuore trasloca | martedì sera e partenza tardissima fan nel caos

Nuovo cambio di programmazione per “La Notte nel Cuore”, e questa volta la novità sta facendo discutere come mai prima d’ora. A partire da questa settimana, la soap turca di Canale 5 non andrà più in onda la domenica, ma si sposterà al martedì sera, con un orario di partenza molto più tardo del solito. Un vero e proprio trasloco di palinsesto che ha già mandato in tilt i fan, molti dei quali si dicono stanchi di dover inseguire la serie tra un giorno e l’altro. La puntata del martedì inizierà infatti dopo le 22:30, subito dopo un programma di intrattenimento della rete, lasciando la soap in una collocazione da “seconda serata”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it