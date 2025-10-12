La Notte nel Cuore | rumor su nuovo giorno e orario i fan tremano

Non c’è pace per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca rivelazione di Canale 5. Dopo gli ultimi spostamenti di palinsesto e la recente collocazione in seconda serata, iniziano a circolare nuove voci su un possibile cambio di giorno e orario. Una decisione che, se confermata, potrebbe rivoluzionare ancora una volta la programmazione della rete e mettere alla prova la pazienza del pubblico, già stanco di inseguire la serie tra continui spostamenti. Secondo le indiscrezioni più accreditate, Mediaset starebbe valutando di trasferire la soap al venerdì sera, in una fascia oraria più stabile ma comunque posticipata, attorno alle 22:45. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Cihan Arrestato!

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Notte movimentata tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel cuore di Trieste. Una maxi rissa è scoppiata attorno alle 2.30 in via Diaz, nei pressi del supermercato, coinvolgendo una cinquantina di giovani e giovanissimi. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sa - facebook.com Vai su Facebook

Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo le t - X Vai su X

La notte nel cuore spoiler Turchia, Esat cambia: chiede scusa a Nuh e gli dona il sangue - Esat cambierà radicalmente nelle prossime puntate de La notte nel cuore e chiederà scusa in lacrime a Nuh, Melek e Sumru: "Ho sbagliato con voi". Riporta it.blastingnews.com

La notte nel cuore, anticipazioni domenica 12 ottobre: Esma tenta di togliersi la vita, poi la verità sconvolgente - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5 ... Come scrive fanpage.it