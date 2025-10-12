La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 24esima puntata

Tpi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 24esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Nuh fa pace con Sevilay, ma lei lo mette in guardia: è l’ultima volta che lo perdona. Melek ha dei forti dolori addominali e Cihan la porta dalla ginecologa. I Sansalan fanno fatica ad accettare Bunyamin e Canan come parte della loro famiglia. Turkan mostra a Esma il ciondolo a cuore che aveva regalato a Esat, scoprendo che lui l’ha gettato via. 🔗 Leggi su Tpi.it

la notte nel cuore le anticipazioni trama e cast della 24esima puntata

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 24esima puntata

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Cihan Arrestato!

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

notte cuore anticipazioni tramaLa notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 24esima puntata - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 24esima puntata. Come scrive tpi.it

notte cuore anticipazioni tramaLa notte nel cuore, le anticipazioni di stasera (domenica 12 ottobre): trama, cast e quante puntate sono - Passioni, segreti e colpi di scena tornano protagonisti questa sera, domenica 12 ottobre, con una nuova puntata di La Notte nel Cuore, la ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Trama