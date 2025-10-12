. Questa sera, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 24esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Nuh fa pace con Sevilay, ma lei lo mette in guardia: è l’ultima volta che lo perdona. Melek ha dei forti dolori addominali e Cihan la porta dalla ginecologa. I Sansalan fanno fatica ad accettare Bunyamin e Canan come parte della loro famiglia. Turkan mostra a Esma il ciondolo a cuore che aveva regalato a Esat, scoprendo che lui l’ha gettato via. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 24esima puntata