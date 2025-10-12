La notte nel cuore Esat muore? Cosa succede a lui ed Esma

Ne La notte del cuore Esat non è sicuramente uno dei personaggi più amati. Il suo atteggiamento infastidisce spesso i telespettatori. Non ha preso nulla da sua mamma Sumru, tanto che appare sempre spocchioso e presuntuoso con chiunque. In particolare, cerca sempre di prendere il sopravvento sui più deboli. Finora è riuscito a farlo anche con Bunyamin, il quale però ora risulta sul suo stesso piano, visto che è suo fratello, nonché figlio di Samet. Nel frattempo, di nascosto, Esat ha avviato una relazione segreta con Esma, la giovane domestica della tenuta. Quest’ultima è sempre stata innamorata di lui, inconsapevole di non essere ricambiata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

