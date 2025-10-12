La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Sevilay Ricercata Per Omicidio!

La notte nel cuore anticipazioni: Sevilay diventa ricercata dopo la morte di Andach in una notte di dramma Nelle prossime puntate de La notte nel cuore la vicenda si complicherà in modo drammatico per Sevilay: la giovane sarà accusata dell’omicidio di suo fratello Andach, e la sua immagine sarà proiettata su tutti i telegiornali in veste di persona ricercata. Le anticipazioni svelano che Sevilay non si arrenderà finché non scoprirà la verità sulla sua famiglia. Con l’aiuto di Cihan e dell’avvocato Nazim, approfondirà il passato e apprenderà che suo padre è morto. Nazim rivelerà la notizia a Cihan, che deciderà di convocare Sevilay per un incontro chiarificatore in un bar. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

