La Norvegia è alle porte della fase finale l’Inghilterra ha una vittoria in trasferta dopo la sconfitta della Serbia
2025-10-12 00:07:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La Norvegia è sul punto di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 dopo aver battuto Israele 5-0 sabato grazie a una tripletta di Erling Haaland. Respinto due volte dal dischetto dal portiere israeliano Daniel Peretz dopo che l’arbitro aveva ordinato una ripetizione del suo tiro iniziale, Haaland ha raddoppiato il vantaggio della Norvegia con un destro dopo che l’autogol di Anan Khalaili aveva portato i padroni di casa in vantaggio. Un altro autogol, questa volta di Idan Nachmias, ha portato il 3-0 quando il rinvio di Peretz è rimbalzato sul difensore ed è finito in rete. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: norvegia - porte
Baldanzi spaziale, trascina l’Italia Under 21 in Norvegia: la fase finale degli Europei è vicina - Adesso gli azzurrini di Nunziata sono ad un passo dalla qualificazione ... Riporta fanpage.it
Norvegia-Moldavia 11-1, dominio totale di Haaland e compagni! Il racconto della partita - La sfida tra Norvegia e Moldavia ha regalato uno dei risultati più clamorosi di questa fase di qualificazione ai Mondiali: 11- Come scrive calcionews24.com