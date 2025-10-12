La Nigeria di Osimhen rischia in volo atterraggio d’emergenza in Angola dopo la vittoria contro il Lesotho
Attimi di paura per la nazionale della Nigeria, protagonista di un imprevisto in volo che ha reso necessario un atterraggio d’emergenza. La squadra era di ritorno da Polokwane, in Sudafrica, dove aveva ottenuto un successo fondamentale per 2-1 contro il Lesotho nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’aereo, un charter della compagnia ValueJet già utilizzato all’andata, aveva effettuato uno scalo tecnico a Luanda, in Angola, per il rifornimento di carburante. Poco dopo la ripartenza, una crepa si è aperta sul parabrezza del velivolo, costringendo l’equipaggio a interrompere il viaggio e a rientrare d’urgenza all’aeroporto angolano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
