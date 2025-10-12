La NASA ha confermato l’eclissi solare del secolo prevista nel 2027 | sei minuti di buio totale
La NASA lo ha confermato: il 2 agosto del 2027 sarà una data da ricordare. Quel giorno, infatti, avrà luogo quella che è già stata definita “l’eclissi solare del secolo”; il cielo si oscurerà su quasi tutto il pianeta, e sarà visibile in Medio Oriente, in Africa e, almeno in parte, anche in Italia. A stupire, però, è la rurata dell’evento: sei minuti e ventitré secondi di buio totale, l’intervallo di tempo più lungo del XXI secolo. Per ammirare lo spettacolo naturale in sicurezza, gli esperti consigliano di munirsi di occhiali certificati ISO 12312-2 o telescopi con filtri speciali, indispensabili per osservare il fenomeno senza rischi per la vista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
