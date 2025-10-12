La mostra Pellizza da Volpedo I capolavori trionfa alla GAM

A più di un secolo di distanza dall’ultima monografica dedicata al grande artista piemontese, la città di Milano ospita all’interno della Galleria d’arte Moderna le opere che hanno segnato l’intera iconografia pellizziana di fine ed inizio Novecento. L’esposizione composta da sei sale e quaranta opere provenienti da collezioni pubbliche e private, illustra il percorso artistico del Pellizza dai suoi esordi alla composizione della sua opera magistrale: Il quarto stato (1898-1901). Dal realismo alla ritrattistica, l’artista giunge poi alla tecnica divisionista influenzato dalle opere di Segantini e Previati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it