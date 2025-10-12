La ministra Roccella shock | Le gite ad Auschwitz servono a dire che l’antisemitismo appartiene solo al fascismo

La ministra della Famiglia e per le Pari opportunità, Eugenia Roccella, ha suscitato polemiche con il suo intervento all’evento La storia stravolta e il futuro da costruire, organizzato dall’Ucei al Cnel di Roma. Secondo la ministra, le visite scolastiche ad Auschwitz non sarebbero state promosse esclusivamente come momenti di educazione alla memoria, ma avrebbero avuto la funzione di ribadire che l’ antisemitismo fosse una questione confinata al fascismo. «Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state davvero gite? Servivano a dirci che l’ antisemitismo riguardava un tempo ormai collocato nella storia e in una precisa area politica: il fascismo», ha affermato Roccella. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La ministra Roccella shock: “Le gite ad Auschwitz servono a dire che l’antisemitismo appartiene solo al fascismo”

