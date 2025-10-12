La ministra Roccella contro le gite scolastiche ad Auschwitz L' indignazione di Segre | La memoria fa male solo a chi ha scheletri nell' armadio
«Le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l’antisemitismo riguardava un tempo collocato in una precisa area: il fascismo». Per questo motivo «sono state incoraggiate e valorizzate». La tesi della ministra alla Famiglia, Eugenia Roccella, suscita l’indignazione della senatrice Liliana Segre, e delle opposizioni, che parlano di «insulto alla memoria», condannando ciò che ritengono una "lettura. 🔗 Leggi su Feedpress.me
