La Marcia più grande per la pace e la fraternità

Cms.ilmanifesto.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quella di oggi è una marcia che non si vedeva dal 2001 quando ci fu pochi giorni dopo l’invasione dell’Afghanistan seguita all’attacco alle Torri gemelle”. Flavio Lotti, organizzatore della Marcia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la marcia pi249 grande per la pace e la fraternit224

© Cms.ilmanifesto.it - La Marcia più grande, per la pace e la fraternità

In questa notizia si parla di: marcia - grande

Grande Marcia Alzheimer, 16 chilometri per i diritti delle persone che vivono con una demenza

Serbia, a Belgrado la grande marcia per chiedere nuove elezioni

Grande marcia a Bruxelles in solidarietà a Gaza

Al via la marcia Perugia-Assisi: grande partecipazione in sostegno a Gaza. Presenti Conte, Schlein e Landini - Il cammino parte dalla Porta San Girolamo di Perugia e si conclude dopo 24 km alla Rocca Maggiore di Assisi. Segnala ilfattoquotidiano.it

marcia pi249 grande paceMarcia Perugi Assisi: migliaia in cammino per la pace e la fraternità - È in corso la Marcia Perugia Assisi della Pace e della Fraternità, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati degli ultimi anni. Secondo altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Marcia Pi249 Grande Pace