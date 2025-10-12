La Marcia più grande per la pace e la fraternità

“Quella di oggi è una marcia che non si vedeva dal 2001 quando ci fu pochi giorni dopo l’invasione dell’Afghanistan seguita all’attacco alle Torri gemelle”. Flavio Lotti, organizzatore della Marcia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Marcia più grande, per la pace e la fraternità

Grande Marcia Alzheimer, 16 chilometri per i diritti delle persone che vivono con una demenza

Serbia, a Belgrado la grande marcia per chiedere nuove elezioni

Grande marcia a Bruxelles in solidarietà a Gaza

la Repubblica. . Migliaia di persone in marcia. Con fumogeni. Bandiere della Palestina. Urlando “No al genocidio”. E “la partita non si deve giocare”. Iniziata un’ora prima del fischio d’inizio di Norvegia e Israele, a Oslo, una grande manifestazione per Gaza, co - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza, la grande marcia dei #palestinesi che tornano a casa, verso il nord della Striscia - X Vai su X

Al via la marcia Perugia-Assisi: grande partecipazione in sostegno a Gaza. Presenti Conte, Schlein e Landini - Il cammino parte dalla Porta San Girolamo di Perugia e si conclude dopo 24 km alla Rocca Maggiore di Assisi. Segnala ilfattoquotidiano.it

Marcia Perugi Assisi: migliaia in cammino per la pace e la fraternità - È in corso la Marcia Perugia Assisi della Pace e della Fraternità, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati degli ultimi anni. Secondo altarimini.it