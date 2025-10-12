AGI - "C'è un mare che difende umanità, Perugia non è stata mai così bella. Grazie per continuare a resistere e difendere l'umanità". Lo ha detto Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, dal palco alla partenza della Marcia Perugia - Assisi con il corteo che si è mosso da via Bonfigli, nel luogo da cui per la prima volta partì la Marcia pensata da Aldo Capitini. "Grazie ai giovani per essere scesi in piazza, per averci ricordato che sotto le bombe c'erano anche le nostre coscienze segnate dalla rassegnazione. I popoli sanno che la pace sono i bambini che vanno a scuola non le scuole distrutte, il diritto al cibo e non il cibo usato come strategia di morte" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La marcia per la pace Perugia-Assisi: "Una marea che difende l'umanità"