La mano Usa dietro i raid di Kiev | così gli 007 aiutano l' Ucraina a colpire l' energia di Putin
Negli ultimi mesi la guerra in Ucraina ha assunto una dimensione nuova e più profonda: quella economico-energetica. Kyiv, con il supporto diretto dell’ intelligence americana, ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche della Russia, mirando a indebolire il cuore finanziario del Cremlino più che le sue truppe sul campo. È una guerra di logoramento economico, condotta attraverso droni, dati satellitari e sistemi di analisi operativa, che spinge il conflitto oltre la linea del fronte e dentro il sistema produttivo russo. Il fronte dell’energia come nuovo campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mano - dietro
E adesso ‘parla’ Cocci. Una corsa politica dietro i veleni e il fango. E alla mano anonima: “Ma non ti fai schifo?”
Incendi in Sardegna, il sindaco Villasimius: "Dietro c'è la mano di un pazzo"
Incendi in Sardegna, il sindaco di Villasimius: "Dietro c'è la mano di un pazzo"
Arrestato presunto piromane: la sua mano dietro cinque gravi incendi in estate Uno dei roghi indicati aveva bruciato un’area di 9mila metri quadri minacciando aziende e case - facebook.com Vai su Facebook
La strategia Usa dietro il raid contro il generale Soleimani - Nella notte, un raid americano ha ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani: capo della Forza Quds, unità speciale delle Guardie della Rivoluzione ... Scrive panorama.it
Venezuela, nuovo raid Usa nel Mar dei Caraibi: cosa c'è dietro alla (presunta) "guerra ai narcos"? - Dietro la “guerra ai narcos” si intravede un obiettivo più ampio: la pressione sul governo di Nicolas Maduro. Segnala ilmessaggero.it