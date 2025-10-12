La mano Usa dietro i raid di Kiev | così gli 007 aiutano l' Ucraina a colpire l' energia di Putin

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi la guerra in Ucraina ha assunto una dimensione nuova e più profonda: quella economico-energetica. Kyiv, con il supporto diretto dell’ intelligence americana, ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche della Russia, mirando a indebolire il cuore finanziario del Cremlino più che le sue truppe sul campo. È una guerra di logoramento economico, condotta attraverso droni, dati satellitari e sistemi di analisi operativa, che spinge il conflitto oltre la linea del fronte e dentro il sistema produttivo russo. Il fronte dell’energia come nuovo campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la mano usa dietro i raid di kiev cos236 gli 007 aiutano l ucraina a colpire l energia di putin

© Ilgiornale.it - La mano Usa dietro i raid di Kiev: così gli 007 aiutano l'Ucraina a colpire l'energia di Putin

In questa notizia si parla di: mano - dietro

E adesso ‘parla’ Cocci. Una corsa politica dietro i veleni e il fango. E alla mano anonima: “Ma non ti fai schifo?”

Incendi in Sardegna, il sindaco Villasimius: "Dietro c'è la mano di un pazzo"

Incendi in Sardegna, il sindaco di Villasimius: "Dietro c'è la mano di un pazzo"

La strategia Usa dietro il raid contro il generale Soleimani - Nella notte, un raid americano ha ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani: capo della Forza Quds, unità speciale delle Guardie della Rivoluzione ... Scrive panorama.it

Venezuela, nuovo raid Usa nel Mar dei Caraibi: cosa c'è dietro alla (presunta) "guerra ai narcos"? - Dietro la “guerra ai narcos” si intravede un obiettivo più ampio: la pressione sul governo di Nicolas Maduro. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Mano Usa Dietro Raid