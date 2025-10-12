La mano Usa dietro i raid di Kiev | così gli 007 aiutano l' Ucraina a colpire l' energia di Putin

Negli ultimi mesi la guerra in Ucraina ha assunto una dimensione nuova e più profonda: quella economico-energetica. Kyiv, con il supporto diretto dell’ intelligence americana, ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche della Russia, mirando a indebolire il cuore finanziario del Cremlino più che le sue truppe sul campo. È una guerra di logoramento economico, condotta attraverso droni, dati satellitari e sistemi di analisi operativa, che spinge il conflitto oltre la linea del fronte e dentro il sistema produttivo russo. Il fronte dell’energia come nuovo campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

