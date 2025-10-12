La madre di Riccardo Branchini scomparso un anno fa | Vivo in bilico tra speranza e dolore

Pesaro, 12 ottobre 2025 – Un anno senza Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce il 13 ottobre del 2024 alla diga del Furlo. La sua auto venne ritrovata accanto all’ingresso della centrale idroelettrica, con all’interno effetti personali e vestiti. Un anno di speranze, presunti avvistamenti, lunghe attese per verificare i tanti messaggi, spesso opera di mitomani e sciacalli. Sono stati mesi di logorante sofferenza per i familiari del ragazzo, che non si danno pace. La madre, Federica Pambianchi, ha ripreso il suo lavoro di maestra elementare, ma quando torna a casa deve affrontare una quotidianità di snervante attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La madre di Riccardo Branchini, scomparso un anno fa: “Vivo in bilico tra speranza e dolore”

