Un autunno costellato di feste per celebrare il prodotto "principe" del territorio, quell’oro dei boschi per cui le colline sanminiatesi sono conosciute in tutta Italia e nel mondo. Corazzano ha già celebrato il tartufo. Fra pochi giorni l’appuntamento a Balconevisi, con la Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo. Lo storico evento, giunto alla 47esima edizione, si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre. Nel corso della due giorni sarà possibile mangiare negli stand gastronomici con le specialità locali a base di fungo e tartufo, ma anche partecipare ai numerosi eventi previsti per l’occasione. Secondo il programma si potrà cenare sabato e domenica dalle 19,30 e pranzare solo domenica dalle 12,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lunga corsa di sagre e feste per celebrare l’oro dei nostri boschi