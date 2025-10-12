La lunga corsa di sagre e feste per celebrare l’oro dei nostri boschi

Un autunno costellato di feste per celebrare il prodotto "principe" del territorio, quell’oro dei boschi per cui le colline sanminiatesi sono conosciute in tutta Italia e nel mondo. Corazzano ha già celebrato il tartufo. Fra pochi giorni l’appuntamento a Balconevisi, con la Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo. Lo storico evento, giunto alla 47esima edizione, si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre. Nel corso della due giorni sarà possibile mangiare negli stand gastronomici con le specialità locali a base di fungo e tartufo, ma anche partecipare ai numerosi eventi previsti per l’occasione. Secondo il programma si potrà cenare sabato e domenica dalle 19,30 e pranzare solo domenica dalle 12,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

