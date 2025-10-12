La lunga corsa di sagre e feste per celebrare l’oro dei nostri boschi
Un autunno costellato di feste per celebrare il prodotto "principe" del territorio, quell’oro dei boschi per cui le colline sanminiatesi sono conosciute in tutta Italia e nel mondo. Corazzano ha già celebrato il tartufo. Fra pochi giorni l’appuntamento a Balconevisi, con la Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo. Lo storico evento, giunto alla 47esima edizione, si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre. Nel corso della due giorni sarà possibile mangiare negli stand gastronomici con le specialità locali a base di fungo e tartufo, ma anche partecipare ai numerosi eventi previsti per l’occasione. Secondo il programma si potrà cenare sabato e domenica dalle 19,30 e pranzare solo domenica dalle 12,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lunga - corsa
Adattamenti distopici di stephen king: dal istituto a la lunga corsa
I film di stephen king: la lunga corsa e il corridore per un riscatto al box office
Il buon posto lascia netflix a settembre dopo una lunga corsa nello streaming
Dalla Casa del popolo bruciata al forum con gli studenti, la lunga corsa insieme al governatore alla guida della sua 500 - facebook.com Vai su Facebook
La lunga corsa di sagre e feste per celebrare l’oro dei nostri boschi - Un autunno costellato di feste per celebrare il prodotto "principe" del territorio, quell’oro dei boschi per cui le colline ... Si legge su msn.com
Sagre, feste, musica e spettacoli: ecco cosa fare stasera in Puglia - E poi pizzica e piatti tipici della tradizione: serata di grandi eventi in Puglia tra feste patronali, concerti e ... Riporta quotidianodipuglia.it