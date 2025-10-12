La locomotiva a vapore è tornata a correre tra Novate e Saronno

Ilnotiziario.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Poco dopo la mezzanotte di giovedì scorso, la storica locomotiva a vapore 240.05 di Trenord è tornata a sbuffare. Tra Novate e Saronno ha percorso i primi chilometri di questa seconda vita, dopo la grande revisione alla Lucato Termica, specializzata nelle revisioni di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: locomotiva - vapore

Torna il Treno della Vendemmia: in viaggio da Novara a Sizzano con la locomotiva a vapore

Cerca Video su questo argomento: Locomotiva Vapore 232 Tornata